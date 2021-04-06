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06 Nisan 2021 Salı 22:40:00 - Güncelleme:06 Nisan 2021 Salı 22:40:00

Türkiye'den sel felaketinin yaşandığı Doğu Timor'a başsağlığı mesajı

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Dışişleri Bakanlığı, Asya ülkesi Doğu Timor'da yaşanan sel felaketi nedeniyle taziye açıklaması yaptı.

Bakanlıktan "Doğu Timor'da meydana gelen sel felaketi" hakkında yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "Doğu Timor'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanların en az 34 kişinin hayatını kaybetmesine ve ağır hasara yol açtığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatlarını kaybedenlerin acılı yakınlarına ve Doğu Timor Hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : Türkiye Doğu Timor şiddetli yağış
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