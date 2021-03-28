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28 Mart 2021 Pazar 09:37:00 - Güncelleme:28 Mart 2021 Pazar 09:37:00

Türkiye'den satın aldıkları Bayraktar TB2'leri test ettiklerini duyurdular!

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Ukrayna ordusu, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'ları Karadeniz üzerinde test ettiğini duyurdu. Rus basını, 'Karabağ Fatihi Karadeniz semalarında göründü' yorumunda bulundu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Bayraktar TB2 tipi SİHA'ları Karadeniz üzerinde test ettiğini duyurdu. Rus basını da gelişmeyi, "Karabağ Fatihi Türk Bayraktar TB2'ler, Karadeniz semalarında göründü" ifadeleriyle okuyucuları ile paylaştı.

TRTHaber'in haberine göre; Ukrayna, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile görev icra etti. Türk yapımı insansız hava araçları Karadeniz semalarında uçtu. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Bayraktar TB2'lerin, Ukrayna ana karasından havalanarak Tendrivska Kosa Adası'na kadar uçtuğunu açıkladı. Bayraktar TB2'lerin birçok manevra görevi icra ettiği de belirtildi.

RUS BASINI: KARABAĞ FATİHİ KARADENİZ SEMALARINDA

Gelişme, Rus basınında da geniş yer buldu. Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Moskovskiy Komsomolets de gelişmeyi, "Karabağ Fatihi Türk Bayraktar TB2'ler, Karadeniz semalarında göründü" ifadeleriyle okuyucuları ile paylaştı.

Ukrayna, Türkiye'den 2019 yılında 6 adet Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı ile 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı. Ocak ayında da Türkiye'den, geliştirilmiş özelliklere sahip Bayraktar TB2 tipi insansız hava araçlarından satın alınacağı duyurulmuştu.

Etiketler : Ukrayna Savunma Bakanlığı TB2 tipi SİHA İHA
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