Türkiye'den İsrail-BAE anlaşmasına tepki: İhanet edenlerin hüsranını tarih yazacak
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı'ndan İsrail ile BEA'nın anlaşmasına ilk tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan anlaşmaya tepki göstererek, tarihin Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını yazacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan, İsrail ile BAE arasında varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını tarih elbette yazacaktır." ifadesini kullandı.
Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını tarih elbette yazacaktır.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) August 13, 2020
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