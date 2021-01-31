Türkiye'den F-16 hamlesi! Savunma Sanayii Başkanı duyurdu!
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk hava kuvvetlerinin ana vurucu unsuru olan F-16'ların yapısal ömrünün 12 bin saate çıkarılacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, F-16 Blok 30 uçaklarının yapısal ömrünün 8 bin saatten 12 bin saate çıkarılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, F-16 Blok 30 uçaklarının yapısal iyileştirmelerinin sürdüğünü bildirdi.
Uçak başına 1200-1500 adet yapısal parçanın yenileme ve revizyonlarıyla ilgili mühendislik çalışmaları yapılan projede, gerekli yerlerde tamir ve değişim ile gövde güçlendirme uygulamaları gerçekleştirildiğini belirten Demir şu ifadelere yer verdi:
"TUSAŞ tarafından yürütülen projeyle hava kuvvetlerimizin ana vurucu unsuru F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünü 8 bin saatten 12 bin saate çıkarmayı hedefliyoruz."
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