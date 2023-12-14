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14 Aralık 2023 Perşembe 12:45:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 12:45:00

Türkiye'den ABD'ye tatbikat tepkisi: Terör örgütüne desteği sonlandırın

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD'nin Suriye'de PKK/YPG ile ortak tatbikat yapmasına tepki göstererek, "ABD'den beklentimiz, bu terör örgütüne verdiği tüm yardım ve desteği sonlandırması ve bizim terörle mücadelemize samimi destek vermesidir” ifadelerini kullandı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Tuğamiral Zeki Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'de bulunan terör hedeflerine yönelik 11 Aralık'ta düzenlenen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 13 hedefin başarıyla imha edildiğini aktardı.

Ayrıca geçen hafta içerisinde 3 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu ifade eden Aktürk, "Teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmaktır. Gereken yer ve zamanda terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız; artan bir etki ve yoğun bir baskıyla sürecek, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar amasız ve amansız bir şekilde devam edecektir." dedi.

Etiketler : msb türkiye abd tatbikat tepki terör örgütü
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