Türkiye'den "1915 olayları" tepkisi: Tek taraflı açıklamaları reddediyoruz
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı "radikal çevreleri memnun etmek" için yapılan 1915 olayları açıklamalarını reddetti.
Dışişleri Bakanlığı, "bazı radikal çevreleri memnun etmek" amacıyla bazı yetkililerce 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddettiklerini bildirdi.
Bakanlık, bazı ülkelerin yetkilileri tarafından 1915 olaylarına ilişkin yapılan beyanlar hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Bazı radikal çevreleri memnun etmek amacıyla 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamaların uluslararası hukuka da aykırı olduğu vurgulanarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 1915 olaylarının meşru tartışma konusu olduğunu açık biçimde kayda geçirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Tarihle ilgili bu ön yargılı ve tarafgir açıklamalar, iki toplum arasındaki uzlaşı çabalarına zarar vermenin yanı sıra nefret suçları işlemeye meyilli radikal grupları da cesaretlendirmektedir. Tüm tarafları, Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerimize ve Ermenistan ile başlatılan normalleşme sürecine destek vermeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Bazı Ülkelerin Yetkililerince Yapılan Beyanlar Hk. https://t.co/jKpYQ0P3mh pic.twitter.com/yy0UWKIIWo— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 24, 2024
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