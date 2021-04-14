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14 Nisan 2021 Çarşamba 19:38:00 - Güncelleme:14 Nisan 2021 Çarşamba 19:38:00

Türkiye'de vaka sayısı 62 bini aştı

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Sağlık Bakanlığı'ndan günün koronavirüs verileri ile ilgili beklenen açıklama geldi. Son 24 saatte 62 bin 797 yeni vaka, 2 bin 802 yeni hasta tespit edildi. 279 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs ile ilgili son durum paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 18 oldu, 55 bin 413 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 480 bin 146'ya yükseldi.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı ağır hasta kovid korona virüs
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