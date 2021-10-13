Türkiye'de vaka sayısı 30 binin üzerinde!

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 164 COVID-19 testi yapıldı, 31 bin 248 kişinin testi pozitif çıktı.

236 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 331 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 88,09, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,36 olarak kayda geçti.

AŞI SAYISI 113 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 54 milyon 679 bin 606'sı birinci doz, 46 milyon 775 bin 5'i ikinci doz, 10 milyon 814 bin 238'i üçüncü doz olmak üzere 113 milyon 183 bin 300'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Kırklareli, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Siirt, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.