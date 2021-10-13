VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Nevşehir'de öğrencileri taşıyan otobüslerin karıştığı kazada 25 kişi yaralandı
ABD'de sinema sektörü greve gidiyor
Türkiye'de vaka sayısı 30 binin üzerinde!
Başkan Erdoğan, Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutladı
YÖK Başkanı Özvar'dan adaylara 'ikinci ek yerleştirme' mesajı
Trump'tan mesaj var: Beni hala özlemediniz mi?
DSÖ: Kovid-19 ölümlerinde bu yılın en düşük rakamları görüldü
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon!
Manisa'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Putin: Türkiye'ye doğal gaz sevkiyatı artıyor
Türkiye'den Nepal'e geçmiş olsun mesajı
California'da yangın: Olağanüstü hal ilan edildi
Muğla'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı
Belçika'daki 600 bin araç yıl başı itibarıyla başkente giremeyecek
CHP heykel belediyeciliğine devam ediyor
Bakan Dönmez müjdeyi verdi!
Başkan Erdoğan Afrika'ya gidiyor
KKTC'de hükümet istifa etti
Yunan general 'botlarını batırdıkları' mazlumları unuttu!
Yargıtay'dan önemli Kadir Şeker kararı
Son kaynağı Başkan Erdoğan yapacak
Dünyanın gözü Türkiye'de!
SİHA'lara Batı Afrika'dan talip var
İmam hatip okulları uluslararası sempozyumda konuşulacak
13 Ekim 2021 Çarşamba 21:43:00 - Güncelleme:13 Ekim 2021 Çarşamba 21:43:00

Türkiye'de vaka sayısı 30 binin üzerinde!

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 248 yeni vaka tespit edildi, 236 kişi hayatını kaybetti, 30 bin 331 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 164 COVID-19 testi yapıldı, 31 bin 248 kişinin testi pozitif çıktı.

236 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 331 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 88,09, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,36 olarak kayda geçti.

AŞI SAYISI 113 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 54 milyon 679 bin 606'sı birinci doz, 46 milyon 775 bin 5'i ikinci doz, 10 milyon 814 bin 238'i üçüncü doz olmak üzere 113 milyon 183 bin 300'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Kırklareli, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Siirt, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Etiketler : türkiye aşı koronavirüs sağlık bakanlığı vaka sayısı
"Üç Kuruş" gün sayıyor

"Üç Kuruş" gün sayıyor
Ekran sinyali

Ekran sinyali
Bensu görmesin

Bensu görmesin
Patrondan teftiş

Patrondan teftiş
Boğaç Aksoy'un tedavisi devam ediyor! Korkmadan savaşmaya devam

Boğaç Aksoy'un tedavisi devam ediyor! Korkmadan savaşmaya devam
Dev korolu konser

Dev korolu konser
Serdar'ın sahne repliğidir

Serdar'ın sahne repliğidir
Harbiye'yi salladı

Harbiye'yi salladı
Gülben gibi milletten para toplamıyorum

Gülben gibi milletten para toplamıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER