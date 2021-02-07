Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 670 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı son verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 623 yeni hasta belirlendi, 112 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1317 oldu, 8 bin 201 kişinin KOVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 440 bin 706'ya yükseldi.