Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 535 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı 27 Aralık 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 099 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle;

Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız.

Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız. pic.twitter.com/SF5RjklLGJ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2021



