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Türkiye'de iyileşen sayısı vaka sayısını geçti
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04 Kasım 2021 Perşembe 20:57:00 - Güncelleme:04 Kasım 2021 Perşembe 20:57:00

Türkiye'de iyileşen sayısı vaka sayısını geçti

Kaynak: TRT Haber

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Sağlık Bakanlığı'nca günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 482 yeni vaka tespit edildi, 228 kişi hayatını kaybetti, 34 bin 743 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığı'nca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 832 COVID-19 testi yapıldı, 29 bin 482 kişinin testi pozitif çıktı.

228 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 34 bin 743 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 89,50, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,96 olarak kayda geçti.

AŞI SAYISI 117 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 55 milyon 549 bin 947'si birinci doz, 49 milyon 7 bin 760'ı ikinci doz, 11 milyon 296 bin 405'i üçüncü doz olmak üzere 117 milyon 8 bin 424'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Etiketler : vaka sayıları türkiye sağlık bakanı fahrettin koca
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