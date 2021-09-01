01 Eylül 2021 Çarşamba 20:07:00 - Güncelleme:01 Eylül 2021 Çarşamba 20:11:00
Türkiye'de can kaybı 300'e yaklaştı
Sağlık Bakanlığı'ndan günün koronavirüs verileri açıklandı. Son 24 saatte 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi, 290 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 164 kişi sağlığına kavuştu.
Ayrıntılar geliyor
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