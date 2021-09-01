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01 Eylül 2021 Çarşamba 20:07:00 - Güncelleme:01 Eylül 2021 Çarşamba 20:11:00

Türkiye'de can kaybı 300'e yaklaştı

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Sağlık Bakanlığı'ndan günün koronavirüs verileri açıklandı. Son 24 saatte 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi, 290 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 164 kişi sağlığına kavuştu.

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Etiketler : Sağlık Bakanlığı can kaybı kovid 19
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