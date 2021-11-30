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30 Kasım 2021 Salı 21:07:00 - Güncelleme:30 Kasım 2021 Salı 21:09:00

Türkiye'de bugün 25 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı

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Türkiye'de son 24 saatte 359 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı 30 Kasım 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 359 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle;

Bir dozun yetersizliğinin bilinmesine ve ısrarlı uyarılara rağmen ikinci doz aşısını olmayan 5.166.607 kişi var. Üçüncü dozda ise beklenen seviyenin çok altındayız: Sadece 12.180.234 kişi üçüncü doz aşısını oldu. Bu, yetişkin nüfusun %20,01'ine karşılık geliyor. Aşılarınızı olun.

Aşı sayısı 120 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 56 milyon 261 bin 687'si birinci doz, 50 milyon 458 bin 355'i ikinci doz, 12 milyon 201 bin 516'sı üçüncü doz olmak üzere 120 milyon 390 bin 651'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Etiketler : aşı koronavirüs vaka sayıs sağlık bakanı
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