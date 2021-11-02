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02 Kasım 2021 Salı 20:23:00 - Güncelleme:02 Kasım 2021 Salı 20:23:00

Türkiye'de 29 bin 796 yeni vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 533 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 533 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi.


Etiketler : vaka sayısı sağlık bakanlığı bakan koca fahrettin koca türkiye son durum
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