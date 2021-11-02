Türkiye'de 29 bin 796 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 533 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi.

18 yaş ve üstü nüfusta birinci doz aşı oranımız %90'a yakın. İkinci doz oranımız %79 seviyesinde. İkisi arasında 11 puan fark var. Bu farkı kapatmalıyız. Aşının süreci stabil hale getirdiği ve can kayıplarını azalttığından şüphemiz yok. Fakat tek doz, sonuç almak için yetersiz! pic.twitter.com/nm2TFlmupe — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 2, 2021



