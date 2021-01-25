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25 Ocak 2021 Pazartesi 18:37:00 - Güncelleme:25 Ocak 2021 Pazartesi 18:37:00

Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turu yapıldı

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Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerde mevcut durum, son gelişmeler ve atılabilecek adımların ele alındığı bildirildi.

Türkiye ile Yunanistan arasında İstanbul'da yapılan istikşafi görüşmelerin 61. turu tamamlandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen görüşmelere Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler-Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan katılırken, Yunanistan'ı emekli Büyükelçi Pavlos Apostolidis, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Büyükelçi Aleksandros Kuyu ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'nin Özel Kalem Müdürü İfigeniya Kanara temsil etti.

Görüşmede, daha önce yapılan 60 turda ele alınan konular değerlendirilerek, mevcut durum ve son gelişmeler ile geleceğe yönelik bu konularda atılabilecek adımlar ele alındı.

Taraflar, istikşafi görüşmelerin 61. turunda, bir sonraki görüşmenin Atina'da yapılması konusunda mutabık kaldı.

Kalın: Tüm sorunların çözümü mümkün

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Yunanistan arasında dört buçuk yıldır yapılmayan istikşafi görüşmelerin bugün İstanbul'da başladığını bildirdi.

"Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Ege dahil tüm sorunların çözümü mümkündür ve bunun için irademiz tamdır." değerlendirmesinde bulunan Kalın, bölgesel barış ve istikrarın herkesin menfaatine olduğunu kaydetti.

Etiketler : Türkiye ve Yunanistan Cumhurbaşkanı istikşafi görüşmeleri
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