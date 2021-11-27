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27 Kasım 2021 Cumartesi 19:06:00 - Güncelleme:27 Kasım 2021 Cumartesi 19:07:00

Türkiye ile Türkmenistan arasında 8 anlaşma imzalandı

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov huzurunda iki ülke arasında 8 anlaşma ile ortak bildiri imzalandı.

Başkan Erdoğan ve Berdimuhamedov'un, Oğuzhan Köşkü'ndeki baş başa görüşmesinin ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Türkmenistan Devlet Başkanı'nın ortak bildirisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Türkmenistan Devlet Başkanı'nın ortak bildirisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov tarafından imzalandı.

"Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Türkmenistan Televizyon, Radyo ve Sinemacılık Devlet Komitesi Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı"nı, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile Türkmenistan Televizyon, Radyo ve Sinemacılık Devlet Komitesi Başkanı Arslan Aşirov imzaladı.

"Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile Türkmenistan Devlet Haber Ajansı Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı", TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile Türkmenistan Devlet Haber Ajansı Başkanı Merdan Gazakbayev tarafından imza altına aldı.

Anadolu Ajansı ile Türkmenistan Devlet Haber Ajansı Arasında İşbirliği Anlaşması

"Anadolu Ajansı (AA) ile Türkmenistan Devlet Haber Ajansı Arasında İş Birliği Anlaşması" Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Türkmenistan Devlet Haber Ajansı Başkanı Merdan Gazakbayev tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliği Anlaşması"na Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Türkmenistan Sağlığı Koruma ve İlaç Sanayi Bakanı Nurmuhammed Amannepesov imza attı.

"Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkmenistan Türkmen Atları Devlet Birliği Arasında Atçılık Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Türkmenistan Türkmen Atları Devlet Birliği Genel Müdürü Ahmed Berdiyev imzaladı.

İki ülke hükümetleri arasındaki, "Ortak Türkmen-Türk Genel Eğitim Okuluna İlişkin Mutabakat Zaptı ve Yönetmelik", Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Sapardurdu Toyliyev tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Türkmenistan Merkez Bankası Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı" ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkmenistan Merkez Bankası Başkanı Gadırgeldi Müşşikov tarafından imza altına aldı.

İki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında "Protokol Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Raşid Meredov tarafından imzalandı.

Etiketler : başkan erdoğan türkiye türkmenistan
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