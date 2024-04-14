Türkiye ile ABD arasında kritik temas! MİT Başkanı İbrahim Kalın'a arabuluculuk teklifi
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, CIA Başkanı Burns, bayramda MİT Başkanı Kalın'ı arayarak İran-İsrail gerginliğinde arabulucu olmasını istedi.
CIA Başkanı William Burns, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı bayramda arayarak İran'ın İsrail'e yönelik saldırı iddiaları ile ilgili arabulucu olmasını istedi.
Kalın ile Burns, Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde de bulundu.
ABD'li mevkidaşı ile yaptığı görüşme akabinde Kalın, Hamas ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
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