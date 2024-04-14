Türkiye ile ABD arasında kritik temas! MİT Başkanı İbrahim Kalın'a arabuluculuk teklifi

CIA Başkanı William Burns, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı bayramda arayarak İran'ın İsrail'e yönelik saldırı iddiaları ile ilgili arabulucu olmasını istedi.

Kalın ile Burns, Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde de bulundu.

ABD'li mevkidaşı ile yaptığı görüşme akabinde Kalın, Hamas ile de bir görüşme gerçekleştirdi.