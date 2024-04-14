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14 Nisan 2024 Pazar 18:54:00 - Güncelleme:14 Nisan 2024 Pazar 18:54:00

Türkiye ile ABD arasında kritik temas! MİT Başkanı İbrahim Kalın'a arabuluculuk teklifi

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, CIA Başkanı Burns, bayramda MİT Başkanı Kalın'ı arayarak İran-İsrail gerginliğinde arabulucu olmasını istedi.

CIA Başkanı William Burns, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı bayramda arayarak İran'ın İsrail'e yönelik saldırı iddiaları ile ilgili arabulucu olmasını istedi.

Kalın ile Burns, Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde de bulundu.

ABD'li mevkidaşı ile yaptığı görüşme akabinde Kalın, Hamas ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Etiketler : CIA Başkanı Burns MİT Başkanı Kalın İran-İsrail gerginliği
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