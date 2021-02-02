Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 795 yeni vaka tespit edildi
Koronavirüs ile ilgili son verileri Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 140 bin 120 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs ile ilgili son durum açıklandı. Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre; Türkiye'de son 24 saatte 140 bin 120 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1592 oldu, 8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 379 bin 70'e yükseldi.
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