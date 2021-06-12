Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

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12 Haziran 2021 Cumartesi 22:17:00 - Güncelleme:12 Haziran 2021 Cumartesi 22:17:00

Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: AA

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama, 14 Haziran Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge uyarınca Türkiye genelinde saat 22.00 itibarıyla başlayan ve pazar gününün tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 14 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Etiketler : içişleri bakanlığı koronavirüs sokağa çıkma kısıtlaması
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