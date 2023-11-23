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23 Kasım 2023 Perşembe 15:28:00 - Güncelleme:23 Kasım 2023 Perşembe 16:31:00

Türkiye'den Gazze'ye insanlık köprüsü! Yaralı 3 çocuk Ankara'ya getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Yaralı 3 Gazzeli çocuk, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirdi. Sağlık Bakanı Koca, Esenboğa Havalimanı Genel Havacılık Terminalinde Gazze'den gelen yaralıları karşıladı. Bakan Koca yeni tahliyenin yarın yapılmasının planlandığını açıkladı.

Türkiye, uluslararası mecralar başta olmak üzere her fırsatta Gazze'de yapılan zulme karşı çıkıyor, savaş ve insanlık suçu işlendiğini haykırıyor.

Gazze'de abluka altında kalan insanlara yardım elini uzatmak için çok sayıda yardım yapılıyor.

TÜRKİYE YARALI ÇOCUKLAR İÇİN DEVREDE

Türkiye, kanser hastaları ve durumu acil olan Gazzelilerin bir kısmını uçaklarla ülkeye getirerek tedavi altına aldı. İlk kez de yaralı Gazzeli çocukların Türkiye'ye getirilmesi için girişim başlatıldı.

Gazze'den geçişi sağlanarak Mısır'ın El Ariş Havalimanı'na getirilen çocukları alan ve Türkiye'ye doğru hareket eden ambulans uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralı çocukları Esenboğa Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde karşıladı.

Buradan ambulanslara alınacak çocuklar, tedavileri için hastaneye sevk edilecek.

"3. TAHLİYENİN YARIN OLMASINI BEKLİYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, havalimanında yaptığı açıklamada, "Yaralılar Etnik Şehir Hastanesine götürülecek. Gazze'den 3. tahliyenin yarın olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : türkiye gazze yaralı çocuk uçak ambulans
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