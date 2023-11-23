Türkiye'den Gazze'ye insanlık köprüsü! Yaralı 3 çocuk Ankara'ya getirildi

Türkiye, uluslararası mecralar başta olmak üzere her fırsatta Gazze'de yapılan zulme karşı çıkıyor, savaş ve insanlık suçu işlendiğini haykırıyor.

Gazze'de abluka altında kalan insanlara yardım elini uzatmak için çok sayıda yardım yapılıyor.

TÜRKİYE YARALI ÇOCUKLAR İÇİN DEVREDE



Türkiye, kanser hastaları ve durumu acil olan Gazzelilerin bir kısmını uçaklarla ülkeye getirerek tedavi altına aldı. İlk kez de yaralı Gazzeli çocukların Türkiye'ye getirilmesi için girişim başlatıldı.

Gazze'den geçişi sağlanarak Mısır'ın El Ariş Havalimanı'na getirilen çocukları alan ve Türkiye'ye doğru hareket eden ambulans uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralı çocukları Esenboğa Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde karşıladı.

Buradan ambulanslara alınacak çocuklar, tedavileri için hastaneye sevk edilecek.

"3. TAHLİYENİN YARIN OLMASINI BEKLİYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, havalimanında yaptığı açıklamada, "Yaralılar Etnik Şehir Hastanesine götürülecek. Gazze'den 3. tahliyenin yarın olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.