VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yürekli anneler evlat nöbetini sürdürüyor
Bakan Kacır: Türkiye'nin büyümesini sağlayacak adımlar atmaya devam edeceğiz
DMM'den terör örgütü PKK'nın alçak provokasyonuna yalanlama
İsrail'den Megazi Mülteci Kampı'na saldırı: En az 25 Filistinli şehit oldu
Türkiye enerji bağımsızlığına koşuyor! Gabar'da rekor petrol üretimi
İngiltere, Ukrayna'ya iki mayın avlama gemisi gönderecek
11 Aralık 2023 Pazartesi 16:16:00 - Güncelleme:11 Aralık 2023 Pazartesi 16:16:00

Türkiye enerji bağımsızlığına koşuyor! Gabar'da rekor petrol üretimi

ABONE OL

Türkiye'nin enerji alanında attığı adımlar meyvelerini veriyor. Doğal gaz çalışmalarıyla adından söz ettiren Türkiye, yaptığı petrol hamleleriyle de enerjide tam bağımsızlığa koşuyor. Son olarak petrol çalışmalarıyla ilgili sevindiren bir haber geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar'da günlük petrol üretiminin 30 bin varile ulaştığını bildirdi.

Türkiye enerjide tam bağımsızlık hedefine emin adımlarla yürüyor. Karadeniz gazının devreye alınmasıyla ses getiren enerji hamleleri petrol çalışmalarına da yansıyor. TPAO petrol üretimi ile ilgili müjdeli haberi duyurdu.

TPAO DUYURDU: GABAR'DA REKOR ÜRETİM

TPAO'nun X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gabar'da rekor üretim. Günlük 30 bin varil petrol." ifadesi yer aldı.

Paylaşımda, "Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açtığımız toplam 23 kuyuda günlük 30 bin varil petrol üretime ulaştık. 2023 sonu hedefimiz günlük 35 bin varil petrol, 2024 sonu hedefimiz günlük 100 bin varil petrol. Bu başarı, ülkemizin enerji bağımsızlığına doğru attığımız sağlam adımların bir yansımasıdır. Gururla paylaşıyoruz." denildi.

Etiketler : GABAR PETROLU REKOR ÜRETİM TPAO
Finali ‘12 Numaralı' Adam yapacak

Finali ‘12 Numaralı' Adam yapacak
Demet Şener ve Özge Ulusoy idollerini açıkladı

Demet Şener ve Özge Ulusoy idollerini açıkladı
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
500. kez perdeyi açacak

500. kez perdeyi açacak
En büyük destekçisi ailesi

En büyük destekçisi ailesi
"İstanbul çok güzel! Türkiye benim ikinci evim"

"İstanbul çok güzel! Türkiye benim ikinci evim"
O zihniyet yıkılıyor

O zihniyet yıkılıyor
BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti

BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti
2023'ün kazananı Simge oldu

2023'ün kazananı Simge oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX