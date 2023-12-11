Türkiye enerji bağımsızlığına koşuyor! Gabar'da rekor petrol üretimi
Türkiye'nin enerji alanında attığı adımlar meyvelerini veriyor. Doğal gaz çalışmalarıyla adından söz ettiren Türkiye, yaptığı petrol hamleleriyle de enerjide tam bağımsızlığa koşuyor. Son olarak petrol çalışmalarıyla ilgili sevindiren bir haber geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar'da günlük petrol üretiminin 30 bin varile ulaştığını bildirdi.
Türkiye enerjide tam bağımsızlık hedefine emin adımlarla yürüyor. Karadeniz gazının devreye alınmasıyla ses getiren enerji hamleleri petrol çalışmalarına da yansıyor. TPAO petrol üretimi ile ilgili müjdeli haberi duyurdu.
TPAO DUYURDU: GABAR'DA REKOR ÜRETİM
TPAO'nun X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gabar'da rekor üretim. Günlük 30 bin varil petrol." ifadesi yer aldı.
Paylaşımda, "Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açtığımız toplam 23 kuyuda günlük 30 bin varil petrol üretime ulaştık. 2023 sonu hedefimiz günlük 35 bin varil petrol, 2024 sonu hedefimiz günlük 100 bin varil petrol. Bu başarı, ülkemizin enerji bağımsızlığına doğru attığımız sağlam adımların bir yansımasıdır. Gururla paylaşıyoruz." denildi.
- Yürekli anneler evlat nöbetini sürdürüyor
- Bakan Kacır: Türkiye'nin büyümesini sağlayacak adımlar atmaya devam edeceğiz
- DMM'den terör örgütü PKK'nın alçak provokasyonuna yalanlama
- Türkiye enerji bağımsızlığına koşuyor! Gabar'da rekor petrol üretimi
- Antalya'da kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı
- MSB duyurdu: Sınırda 2 FETÖ'cü yakalandı