VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkali-2 tespit kuyusunda 2. kuyu akış testi başarıyla tamamlandı
Afganistan için yeni yol haritaları masada
AB: AB-Türkiye göç mutabakatı Afganlar için uygun değil
Türkiye'de vaka ve vefat sayısı yükselişte
İçişleri Bakanlığı'ndan PCR genelgesi
Çavuşoğlu: Afganistan'da üzerimize düşeni yapıyoruz
Başkan Erdoğan: Nihai mesajı 2023'te vereceğiz
Taliban Pencşir'e saldırdı
BM: Kurşunlu benzin kullanan herhangi bir ülke kalmadı
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem... Eskişehir ve Ankara'da hissedildi
Eşinin balkondan atıp, "intihara kalkıştı" dediği kadın konuştu! Gözleri ve kaşlarıyla ifade vermiş
BAE'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
Fransa, Türkiye'yi işaret etti: Görüşmeler var
Akşener milletin aklıyla dalga mı geçiyor?
Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü subayı
Fatih Sultan Mehmet'in ateş topları gibi
Ülkesini eleştiren ABD'li yarbay için şaşırtan emir
"Twitter mavi tik girişimimi reddetti, kimim ben o zaman?"
İran'dan sert tepki
Turkcell'in sosyal sorumluluk ve sağlıklı yaşamı buluşturan etkinliğinde geri sayım başladı
Tarihe geçen fotoğraf! 20 yıllık işgal sona erdi
Ünlü yatırımcı Mobius'tan altın uyarısı!
İki ülke arasında tarihi dönem! Türkiye Başkonsolosluk açan ilk ülke olacak
Eski kıyafetlerini çıkardılar! İşte Taliban'ın askeri kamuflajı
31 Ağustos 2021 Salı 22:26:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2021 Salı 22:26:00

Türkali-2 tespit kuyusunda 2. kuyu akış testi başarıyla tamamlandı

ABONE OL

Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-2 tespit kuyusunda 2. rezervuar seviyesinde gerçekleştirilen kuyu akış testi başarıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-2 tespit kuyusunda, 2. rezervuar seviyesinde gerçekleştirilen ikinci kuyu akış testinin tamamlandığını açıkladı.

Test edilen seviyede günde 630 bin metreküp doğal gaz akışı sağlandı.

Faaliyet sürecinde kuyuda bir seviyede daha test yapılacak.

Filyos'ta kurulacak doğal gaz işleme tesisine ilk doğal gazın 2023 yılında ulaşması hedefleniyor.

Karadeniz'de gerçekleştirilen arama çalışmalarında bugüne kadar toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi.

"KARADENİZ GAZI 81 İLİMİZLE BULUŞMAK İÇİN GÜN SAYIYOR"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2023'e adım adım. Enerjide bağımsızlık ateşimizin yeni alevi bugün gökyüzüyle buluştu. Karadeniz gazı 81 ilimizle buluşmak için gün sayıyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Sakarya gaz sahası Türkali-2 Sakarya Gaz Sahası
Sete çıktılar

Sete çıktılar
Benim canım doğmuş

Benim canım doğmuş
Klip için rota Avrupa

Klip için rota Avrupa
Fişekhane'ye özel koreografi

Fişekhane'ye özel koreografi
Yalınayak konser

Yalınayak konser
Koronavirüsü atlattı, şarkı çıkardı

Koronavirüsü atlattı, şarkı çıkardı
Tiyatroseverler buluştu

Tiyatroseverler buluştu
2 saat güldürdü

2 saat güldürdü
"Küçükken ben!"

"Küçükken ben!"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER