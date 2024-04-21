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Türk Yıldızları Antalya semalarında
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21 Nisan 2024 Pazar 18:26:00 - Güncelleme:21 Nisan 2024 Pazar 18:26:00

Türk Yıldızları Antalya semalarında

Kaynak: AA

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Türk Yıldızları Antalya semalarında 23 Nisan öncesinde prova uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya'da prova uçuşu yaptı.

Türk Yıldızları, 23 Nisan'da düzenlenecek gösteri öncesinde Antalya semalarında 30 dakikalık hazırlık uçuşu gerçekleştirdi.

Vatandaşlar uçuşu kentin farklı bölgelerinde heyecanla izlerken bazıları da telefonlarıyla kaydetti.

Türk Yıldızları'nın gösterisi, 23 Nisan'da Konyaaltı Sahili'nde saat 16.00'da izlenebilecek.

Etiketler : TürkYıldızları Antalya ProvaUçuşu
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