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10 Ekim 2023 Salı 07:34:00 - Güncelleme:10 Ekim 2023 Salı 07:34:00

Tunus Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken Filistin açıklaması: Artık laf söyleme zamanı değil

Kaynak: AA

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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "Artık laf söyleme zamanı değil, Filistin'e gerçek yardımlar yapılmalı." dedi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Filistinliler tüm haklarını geri alana kadar desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yayımlanan videoya göre Said, Başbakan Ahmed Haşşani ve bazı hükümet üyeleri ile bir araya geldi.

Gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Said, "Bugün toplanmamızın nedeni, Filistin'e yardım etmek için elimizdeki imkanları değerlendirmek. Artık laf söyleme zamanı değil, Filistin'e gerçek yardımlar yapılmalı. Filistin'i özgürleştirme aşamasındaki Filistinli kardeşlerimiz ile dayanışma içerisinde olmalıyız. Filistinliler tüm haklarını geri alana kadar desteğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Basında Gazze'nin kuşatılmasından bahsediliyor, özellikle hep Gazze ismi gündemde tutuluyor, mesele Gazze meselesi değil, mesele Filistin meselesidir. Hedefleri Arapların aklından ve fikrinden 'Filistin' kelimesini çıkartmak ve bu meseleyi unutturmak." diye konuştu.

Etiketler : Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said Filistin tunus cumhurbaşkanı Gazze
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