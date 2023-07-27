27 Temmuz 2023 Perşembe 20:49:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 20:49:00
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk arazide çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA
ABONE OL
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk arazide çıkan yangın söndürüldü.
Varlıkonak köyünde kuru otlarla kaplı tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine köye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
- HAVELSAN, KAAN Milli Muharip Uçağın tüm eğitim sistemlerinin ana sorumlusu oldu
- Türkiye'nin havadaki gözleri MİLSAR'a emanet
- Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk arazide çıkan yangın söndürüldü
- Bakan Koca: YAŞAM uygulamasını ülke genelinde yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Jabbarov'u ağırladı
- Bakan Ersoy: Hep birlikte daha yaşanılabilir bir dünya hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz