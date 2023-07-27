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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk arazide çıkan yangın söndürüldü
27 Temmuz 2023 Perşembe 20:49:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 20:49:00

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk arazide çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: AA

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk arazide çıkan yangın söndürüldü.

Varlıkonak köyünde kuru otlarla kaplı tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine köye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Etiketler : yangın söndürme Tunceli Çemişgezek otluk arazi yangını
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