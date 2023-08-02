Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi
Kaynak: AA
Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 sığınak imha edildi. Güvenlik güçleri sığınaklarda çok sayıda silah, mermi ve örgütsel doküman ele geçirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.
Dağlık arazide arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 sığınak tespit etti.
Sığınaklardaki aramalarda kalaşnikof piyade tüfeği, 150 kalaşnikof fişeği, 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, tüp içerisinde hazırlanmış 40 kilogram patlayıcı, 4 el telsizi, 2 jeneratör, 3 dizüstü bilgisayar, 7 hard disk, 27 tüp, 3 güneş paneli, 3 el dürbünü, 5 akü, hilti, termal şemsiye, 20 litre mazot, fotoğraf makinesi, 4 radyo, 3 ses kayıt cihazı, çok miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Sığınaklar jandarma ekiplerince kullanılamaz hale getirildi.
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