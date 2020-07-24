Ve heyecanla beklenen gün geldi

Tüm dünyanın gözü İstanbul'da olacak! Ayasofya'dan bugün kılınacak Cuma Namazı ile yeniden ezan ve dua sesleri yükselecek

Tarihi gün geldi çattı. Danıştay’ın kararı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 86 yıl sonra ‘cami’ statüsüne kavuşan Ayasofya, bugün kılınacak Cuma Namazı ile ibadete açılacak.

Korona tedbirleri dolayısıyla cami içerisindeki ara bölmelerde yaklaşık bin kişi namaz kılacak. Cuma hutbesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından irad edilecek, namaz da yine Erbaş tarafından kıldırılacak. Tarihi ana on binlerce vatandaşın da eşlik etmesi bekleniyor.

TÜM YOLLAR KAPATILDI

86 yıllık özlemin sona ereceği gün için il dışından bile vatandaşların geleceği İstanbul’da vatandaşların Sultanahmet ve Ayasofya Meydanlarına rahat ulaşması için bir dizi önlemler de alındı. Dün akşam saat 20.00 itibarıyla Atatürk Bulvarı Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nden tarihi yarımadaya çıkan tüm yollar ile Galata Köprüsü, Kennedy, Reşadiye ve Ragıp Gümüşpala Caddeleri trafiğe kapatıldı. Avrasya Tüneli ile metro, tramvay ve Marmaray seferlerinin devam edeceği tarihi günde sadece Beyazıt-Eminönü durakları arasında pazartesi sabah saat 06.00’ya kadar sefer yapılmayacak.

VATANDAŞ ÜCRETSİZ TAŞINACAK

Ayasofya’da kılınacak Cuma Namazı için İstanbul dışından otobüslerle gelecek olan vatandaşlar ise İETT’nin tahsis ettiği otobüslerle gün boyunca Çatladıkapı’ya kadar ücretsiz taşınacak. Çatladıkapı’dan da 200 metrelik mesafeyi yürüyecek vatandaşlar namaz kılınacak alana ulaşabilecek. Namaz kılınacak alanlara girişler sabah saat 10.00’dan itibaren başlayacak. Vatandaşlar Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı istikametinden namaz kılınacak alanlara ulaşabilecek.

MASKE KONTROLÜ YAPILACAK

Koronavirüs tedbirleri kapsamında üst düzey sağlık önlemlerinin de olacağı büyük günde oluşturulan 17 sağlık noktasında 736 sağlık personeli görev yapacak. Olası olumsuzluklara karşı her türlü tedbirin alındığı meydanda 1’i helikopter ambulans olmak üzere toplamda 101 ambulans hazır halde bekletilecek. Vatandaşların namaz kılınacak alanlara girişlerinin yapılacağı 11 ayrı noktada ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak.

TÜM BİRİMLER ALARMDA

Giriş noktalarında bulunan polisler ise vatandaşların üst aramasını gerçekleştirecek. Tarihi gün için Valilik koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Müftülük, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve İletişim başkanlığı bölge müdürlüğü de seferber oldu.

SELA VE TEKBİRLE BAŞLAYACAK

Ayasofya Cami-i Şerifi’nde 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı öncesi sela ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılacak. Sabah 10.00’da sela ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur’an-ı Kerim okunacak. Türkiye’nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okuyacak, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden İhlas, Felak ve Nas’ı tilavet edecek. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak. Ayasofya Camii sabaha kadar açık olacak.

ERKEKLERE 3 ALAN

Cuma namazını Ayasofya Camisi dışında kılacak erkekler için Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi tahsis edildi.

KADINLARA 2 ALAN

Cuma namazının ardından kılınacak öğle namazı ve sonrasındaki vakit namazlarını Ayasofya Camisi dışında kılmak isteyen kadınlar için de Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı ayrıldı.

Ayasofya’nın dışında namaz kılacaklar için sosyal mesafe kuralına uygun olarak yerler belirlenirken içeride de namaz kılınacak alanlar da halıyla kaplandı.

101 AMBULANS

Namaza gelenlere ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak. Alanda 736 sağlık personeli, biri helikopter ambulans olmak üzere toplam 101 ambulans görev yapacak. Ayrıca alana girişlerde polis araması olacağı için ‘çanta getirilmemesi’ istendi.

OKUNACAK HUTBE

Ayasofya'da bugün okunacak hutbede, özetle “Ulu mabedin sessizliği sona eriyor. Ayasofya cemaatine kavuşuyor. Bir caminin yapılması ve varlığını koruması için gayret gösteren kimseleri Peygamberimiz cennetle müjdeler. Ayasofya, fethin nişanesi ve kıyamete kadar cami olması kaydıyla onu vakfeden Fatih’in emanetidir” denilecek.

İETT TAŞIYACAK

İstanbul dışından otobüsle gelenler için Yenikapı Etkinlik Alanı park yeri olarak tahsis edildi. Otobüslerden inenler İETT’nin tahsis ettiği otobüslerle gün boyu Çatladıkapı’ya kadar ücretsiz taşınacak. Gruplar buradan namaz kılınacak alanlara kadar yaklaşık 200 metrelik mesafeye yürüyecek.

KAPALI YOLLARA DİKKAT

Ayasofya Camisi’nin açılışı nedeniyle, tarihi yarımadada Atatürk Bulvarı Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nden Tarihi Yarımada istikametine giden tüm yollar ve Galata Köprüsü dün saat 20.00’den itibaren trafiğe kapatıldı. Kennedy, Reşadiye, Ragıp Gümüşpala Caddeleri de gün boyu trafiğe kapalı olacak. Avrasya Tüneli açık olacak, deniz, metro ve Marmaray seferleri devam edecek. Tramvay seferleri de sürecek, sadece Beyazıt- Eminönü durakları arasında, pazartesi sabah saat 06.00’ya kadar sefer yapılmayacak.

AYASOFYA CAMİSİ TABELASI AÇILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, Ankara’daki YAŞ toplantısının ardından İstanbul’a geçti. Erdoğan havalimanından Ayasofya’ya gelerek son hazırlıkları yerinde inceledi. Ayasofya-i Kebir Camii yazılı tabelanin açılışı da Emine Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy tarafından gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaklaşık 1 saat süren incelemeleri sırasında ses sistemi de denendi.

KİMLER OLACAK?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bugün cuma namazını Ayasofya’da kılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, HDP hariç Meclis’teki tüm siyasi parti liderleri ve milletvekillerine davetiye gönderdi. Ayasofya’nın açılışına Azerbaycan, Katar gibi birçok ülkeden de katılım bekleniyor.

BAHÇELİ AYASOFYA İÇİN İSTANBUL’DA

Dün Ankara’dan İstanbul’a gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ayasofya’ya komşu bir otelde dinlenmeye çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’yı ziyaret ederken, otelinden çıkan Bahçeli, Ayasofya’nın arka duvarına bitişik yoldan yürüyerek akşam yemeğini yemek için yakındaki bir restorana geçti.

ÖZEL PARA BASILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, darphanede basılan 'Ayasofya Camii' özel parasının fotoğrafına yer verdi. Albayrak paylaşımında "Darphanemiz tarafından basılan 'Ayasofya Camii' özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz." ifadesini kullandı.