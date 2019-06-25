TSK Irak'ın kuzeyini 'Pençe'liyor: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğu operasyonlarda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Böylece dünden beri bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu.