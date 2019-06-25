25 Haziran 2019 13:44 | Salı
TSK Irak'ın kuzeyini 'Pençe'liyor: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Dünden beri bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğu operasyonlarda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Böylece dünden beri bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu.
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