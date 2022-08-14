Togg'da flaş gelişme! Açılış tarihi belli oldu

2022 yılının sonuna doğru seri üretime geçmesi ve 2023 yılının ilk çeyreği bitmeden de Türkiye yollara çıkması beklenen doğuştan elektrikli Türkiye'nin yerli otomobilinin fabrikasının açılış tarihi netleşti.

TOGG FABRİKASI 29 EKİM'DE AÇILIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz bugün Türkiye'nin arabasını konuştuğumuzda muhalefet ne diyor, bu arabayı yapamazsınız, yapsanız bile satamazsınız, işte 29 Ekim geliyor. Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobilinin fabrikasını 29 Ekim'de açacağız. Araçlarımız seri üretim bantlarından inmeye başlayacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bartın Valiliği'nin toplantı salonunda iş insanlarıyla bir araya gelerek, değerlendirme toplantısı yaptı.

Bakan Varank burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:



"Biz bu ülkede cumhuriyet tarihi boyunca yapılmamışları yaptık. Bizim planlarımız projelerimiz ve ufkumuz, emin olan muhalefetin yanına yanaşamayacağı bir ufuktur.



Biz bugün Türkiye'nin arabasını konuştuğumuzda muhalefet ne diyor, bu arabayı yapamazsınız, yapsanız bile satamazsınız, işte 29 Ekim geliyor.

Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobilinin fabrikasını 29 Ekim'de açacağız. Araçlarımız seri üretim bantlarından inmeye başlayacaklar."

Vizyonsuz muhalefetin ülkeye verebileceği hiçbir şeyin olmadığını söyleyen Bakan Varank, "Biz diyoruz ki; uzayda bir yarış var, Türkiye asla bu yarıştan geri kalmamalı, eğer Türkiye'nin geleceğini ipotek altında bırakmak istemiyorsak, mutlaka uzay çalışması yapmalıyız" dedi.

Bakan Varank sözlerini şöyle sürdürdü:



"BİZ SAMANYOLU GALAKSİSİ DEDİĞİMİZ DE MUHALEFETİN AKLINA, SADECE 'SAMAN' GELİYOR"

"Bizim çocuklarımız Samanyolu galaksisini araştırarak, geleceğe dair planlar yapmalılar. Biz Samanyolu galaksisi dediğimiz de muhalefetin aklına, sadece 'saman' geliyor. İşte böyle bir vizyonsuz muhalefetin bu ülkeye verebileceği hiçbir şey yok."

2024 YILININ SONUNDA DA AVRUPA'DA SATIŞA ÇIKACAK

Yerli otomobil Togg'un 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime, 2023 yılının ilk çeyreğinde de trafiğe çıkması bekleniyor.

Avrupa'nın ilk doğuştan elektrikli SUV aracı olacak Togg'un Türkiye'de trafiğe çıkmasının ardından 18 ay sonra da Avrupa'da satışa sunulması bekleniyor.