Togg yeni modeliyle dünya sahnesine çıkıyor: "Saat 22.00'de buluşalım"
ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2024'te Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli sergilenecek.
Togg'un X hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Canlı yayınımıza sayılı saatler kaldı, saat 22.00'de buluşalım..." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda canlı yayın linki de yer aldı.
CES 2024'te görücüye çıkacak yeni modelin, daha önce açıklanan model isimlendirme sistemine göre "T10S" olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.
Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını, 2025'te de üretilmeye başlanacağını açıklamıştı.
Canlı yayınımıza sayılı saatler kaldı, saat 22.00'de buluşalım...https://t.co/z6urznOnTh #CES2024 #DoğuştanElektrikli #DoğuştanAkıllı #DoğuştanDijital #DoğuştanTemiz #ReDefineMobility #Togg pic.twitter.com/SXqCOAlQmH— Togg (@Togg2022) January 9, 2024
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