VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır parkının kapasitesi iki katına çıkarılıyor
Borsa güne yükselişle başladı
Adana'da nesli tehdit altındaki "lekeli semender" görüldü
Deprem bölgesindeki KOBİ'lere destek ödemesi bugün başlıyor
Geçen ay şimdiye kadar yaşanan "en sıcak şubat" olarak kayıtlara geçti
Küresel piyasalar Powell'ın açıklamalarının ardından pozitif seyrediyor
07 Mart 2024 Perşembe 08:15:00 - Güncelleme:07 Mart 2024 Perşembe 08:15:00

TİKA'dan Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi ailelere tarımsal destek

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk'un orta kesimlerindeki Fier iline bağlı Lushnje kentinde ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli tohum ve gübre desteğinde bulunuldu.

Lushnje'deki etkinliğe Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata ve aileler katıldı.

Atay, burada yaptığı konuşmada, Türk halkının sevgisinin ve saygısının göstergesi olan malzemeleri, TİKA'nın projesi kapsamında dağıttıklarını söyledi.

Tiran, Divjaka ve Lushnje'de bulunan ailelere bu desteği sağlayacaklarını aktaran Atay, "TİKA'nın tarımsal üretimi destekleme çabaları kapsamında ihtiyaç sahiplerine tohum ve gübre yardımında bulunuyoruz." dedi.

Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) Başkanı Mehdi Gurra da daha önce de Lushnje'de TİKA destekleriyle tarımsal araçlar bağışlandığını hatırlatarak, "Türk halkının yetim çocuklara, Arnavutluk Cumhuriyeti'ndeki ihtiyaç sahibi ailelere TİKA aracılığıyla yaptığı yardımların sürekliliği anlamına gelen bu mevcut projemizi de sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Fasulye, mısır, yonca tohumunun yanı sıra gübreden oluşan yardımdan 50 ailenin yararlanacağı bildirildi.

Etiketler : türk işbirliği ve koordinasyon ajansı başkanlığı arnavutluk tarımsal destek
Estetik açıklaması dikkat çekti

Estetik açıklaması dikkat çekti
Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!

Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!
Biten evliliği hakkında konuştu

Biten evliliği hakkında konuştu
‘Gidemem'e yeni yorum

‘Gidemem'e yeni yorum
Bu dizi çok konuşulacak!

Bu dizi çok konuşulacak!
Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı

Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı
Nişanlandılar

Nişanlandılar
Dedesi adına at yarışı düzenlendi

Dedesi adına at yarışı düzenlendi
Hayali Dubai'de yaşamak

Hayali Dubai'de yaşamak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX