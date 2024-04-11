Ticaret Bakanlığı yalanladı: 'İsrail ile ticaret devam ediyor' iddiası çürütüldü!
Ticaret Bakanlığı, İsrail ile ticarete ilişkin provokasyon içeren haberleri "Bugün sosyal medyada yer verilen "yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiği"ne dair iddialar tümüyle yalandır, itibar edilmemelidir." sözleri ile yalanladı.
Ticaret Bakanlığı, İsrail ile ticarete ilişkin provokasyon içeren haberleri "Bugün sosyal medyada yer verilen "yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiği"ne dair iddialar tümüyle yalandır, itibar edilmemelidir." sözleri ile yalanladı.
Bakanlık'tan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
Bugün sosyal medyada yer verilen "yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiği"ne dair iddialar tümüyle yalandır, itibar edilmemelidir.
Bilindiği üzere, devletimizin aldığı karar gereği, toplam 54 ürün grubuna ait 1.019 farklı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan ürünlerin İsrail'e ihracatı Ticaret Bakanlığı tarafından durdurulmuştur. Sözkonusu ürünlerin ihracatına ilişkin gümrük beyannamelerinin tescil işlemleri, 9 Nisan 2024 tarihi saat 09.00'dan itibaren durdurulmuştur. Bu kapsamda, 9 Nisan 2024 Salı günü sabah 09.00 itibarıyla, yasak konusu ürünlerin İsrail'e ihracatına ilişkin olarak, herhangi bir ihracat beyanname tesciline kesinlikle izin verilmemektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif haber içerikleri tümüyle yanlıştır.
Bugün sosyal medyada yer verilen "yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiği"ne dair iddialar tümüyle yalandır, itibar edilmemelidir.— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) April 11, 2024
Bilindiği üzere, devletimizin aldığı karar gereği, toplam 54 ürün grubuna ait 1.019 farklı gümrük tarife istatistik...
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