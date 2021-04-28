Thodex soruşturmasında yeni detay! Tüm bağlantıları ortaya çıktı

Thodex soruşturmasında yeni detay! Faruk Fatih Özer'in tüm bağlantıları ortaya çıktı
Thodex soruşturmasında son dakika gelişmesi yaşandı. Türk ve Arnavut ekipleri, Faruk Fatih Özer'in tüm bağlantılarını tespit etti. Özer'in martta Arnavutluk ile iletişime geçtiği belirlendi.
Thodex soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı.
TRT Haber'de yer alan habere göre, Türk ve Arnavut ekipleri, Faruk Fatih Özer'in tüm bağlantılarını tespit etti. Özer'in martta Arnavutluk ile iletişime geçtiği belirlendi.
Dün, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk Tiran'da kaldığı eve baskın düzenlendi. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Soruşturmayla ilgili yeni bir detay da ortaya çıktı. Özer'in kaçış planını aslında önceden planladığı tespit edildi. Türk ve Arnavut ekiplerin çalışmaları sonrası, Özer'in martta Arnavutluk vatandaşı olan bir kişiyle yaptığı telefon görüşmesi ortaya çıktı.
Telefonda görüştüğü kişinin İstanbul'a geldiği, Özer'in yanında bir süre kaldığı belirlendi. Fatih Özer'in de yaklaşık 1 ay sonra, aynı kişiyle yeniden irtibata geçerek Tiran'a kaçtığı tespit edildi.
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