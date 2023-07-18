Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için istenen ceza belli oldu

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için istenen ceza belli oldu

Arnavutluk Adalet Bakanlığınca iadesinin ardından getirildiği Türkiye'de tutuklanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Özer, dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle yargılanıyor.

Dolandırıcılık davasına ilişkin mütalaasını veren savcılık, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için 3 ayrı suçtan 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.