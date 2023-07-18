Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için istenen ceza belli oldu
Kaynak: AA
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yargılandığı dolandırıcılık davasında savcılık, sanığın 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapsini istedi.
Arnavutluk Adalet Bakanlığınca iadesinin ardından getirildiği Türkiye'de tutuklanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Özer, dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle yargılanıyor.
Dolandırıcılık davasına ilişkin mütalaasını veren savcılık, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için 3 ayrı suçtan 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
- Çanakkale'deki orman yangınına müdahale sürüyor
- Ankara'daki kapsül fabrikasında patlama: Yaralılar var
- Haluk Bayraktar duyurdu... Tarihi AKINCI TİHA anlaşması!
- Türkiye ile Katar arasında güçlü iş birliği sürüyor
- Türkiye'den tahıl koridoru diplomasisi: Bakan Fidan Rus mevkidaşı ile görüştü
- Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için istenen ceza belli oldu