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Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için istenen ceza belli oldu
18 Temmuz 2023 Salı 12:28:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 12:28:00

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için istenen ceza belli oldu

Kaynak: AA

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Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yargılandığı dolandırıcılık davasında savcılık, sanığın 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapsini istedi.

Arnavutluk Adalet Bakanlığınca iadesinin ardından getirildiği Türkiye'de tutuklanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Özer, dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle yargılanıyor.

Dolandırıcılık davasına ilişkin mütalaasını veren savcılık, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için 3 ayrı suçtan 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Etiketler : Arnavutluk Adalet Bakanlığı Thodex' kripto para borsası
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