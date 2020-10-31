Teröristbaşı Karayılan'dan çöküş itirafı: Bizi tümden imha edecekler

Vur-Kal taktiğinin uygulandığı Haftanin bölgesindeki yol yapım çalışması terör örgütü PKK'da paniğe yol açtı. Terörist elebaşı Murat Karayılan, saklandığını ininden örgütün yayın organlarına yaptığı açıklamayla örgütün korkusunu gözler önüne serdi.

"BİZİ BURADA TÜMDEN İMHA EDECEKLER"

Sabah'ın haberine göre, Karayılan, "Haftanin'deki bütün tepeleri tutmuşlar ve buralara yol getiriyorlar. Uludere'den gelen yolu bütün tepelere bağlıyorlar. Yani helikopterle yapılan ikmali kara yoluyla sağlayacaklar. Askerin bölgeden çıkmaya niyeti yok. Bizi tümden imha etmeye yönelik kalıcı, kararlı adımlarını gözlemliyoruz." dedi.