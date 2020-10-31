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31 Ekim 2020 Cumartesi 12:24:00 - Güncelleme:31 Ekim 2020 Cumartesi 12:24:00

Teröristbaşı Karayılan'dan çöküş itirafı: Bizi tümden imha edecekler

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Türkiye'nin terörle mücadelede yürüttüğü mücadele tüm hızıyla sürerken Haftanin bölgesindeki yol yapım çalışması terör örgütü PKK'yı panikletti. Terörist elebaşı, 'Tüm yolları, tepeleri tutmuşlar, gitmeyecekler. Bizi burada imha etmeye çalışacaklar.' diyerek yaşadığı paniği diğer elebaşlarına aktardı.

Vur-Kal taktiğinin uygulandığı Haftanin bölgesindeki yol yapım çalışması terör örgütü PKK'da paniğe yol açtı. Terörist elebaşı Murat Karayılan, saklandığını ininden örgütün yayın organlarına yaptığı açıklamayla örgütün korkusunu gözler önüne serdi.

"BİZİ BURADA TÜMDEN İMHA EDECEKLER"

Sabah'ın haberine göre, Karayılan, "Haftanin'deki bütün tepeleri tutmuşlar ve buralara yol getiriyorlar. Uludere'den gelen yolu bütün tepelere bağlıyorlar. Yani helikopterle yapılan ikmali kara yoluyla sağlayacaklar. Askerin bölgeden çıkmaya niyeti yok. Bizi tümden imha etmeye yönelik kalıcı, kararlı adımlarını gözlemliyoruz." dedi.

Etiketler : murat karayılan karayılan karayılan açıklama Terörist Terörist elebaşı PKK Terör örgütü Terör örgütü PKK
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