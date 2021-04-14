Can Ataklı'dan itiraf gibi sözler: İşaret fişeği olabilir

Tele1 sunucusu Can Ataklı, 104 emekli amiralin hükümeti hedef alan darbe imalı bildirisiyle ilgili ulaştığı bazı bilgilerin olduğunu söyleyerek 'darbenin eşiğinden dönüldü' itirafında bulundu. Ataklı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Darbenin işaret fişeği olabilir. Geçmişimizde buna benzer olaylar olmuştur. Son günlerde ulaştığım bilgileri aktarmak istiyorum. Anlaşıldığı kadarıyla kimin yapacağını çözemediğim ama bir darbenin eşiğinden dönüldüğü konusunda bazı bilgiler var" dedi.



Tehdit ve darbe imalarıyla dolu cunta bildirisi Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, sosyal medya hesabından bir video yayımlayan Tele1 sunucusu Can Ataklı, 'darbe' itirafında bulundu.

"DARBENİN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ"

Ulaştığı bilgiler olduğunu belirten Ataklı, "Bir darbenin eşiğinden dönüldüğü konusunda bazı bilgiler var" açıklamasında bulundu.

"EMEKLİ DİYE TAMAMEN HER ŞEYDEN KOPMUŞ DEĞİLLER"

Ataklı, "Bu amirallerin darbe yapamayacağı ortada ama şu lafı söylemek istemiyorum: 'Ya amiraller darbe mi yapacak' Hayır amiralller yapmazlar. Ama bir darbenin işaret fişeği olabilir. Öncelik hazırlığı olabilir. Olabilir mi? Evet olabilir.

Geçmişimizde buna benzer olaylar olmuştur. Emekli diye tamamen her şeyden kopmuş falan değil. Son günlerde ulaştığım bilgileri aktarmak istiyorum. Anlaşıldığı kadarıyla kimin yapacağını çözemediğim ama bir darbenin eşiğinden dönüldüğü konusunda bazı bilgiler var" dedi.

MURAT ÇİÇEK'TEN TEPKİ

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, Günün Manşeti programında Ataklı'ya tepki gösterdi. Çiçek, "Bu şekilde hamlede bulunanların neticede bir şeyler kaybedeceklerini biliyor olmaları lazım." ifadelerini kullandı.