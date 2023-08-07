Tekirdağ'da bir kimya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kimya fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrikadaki işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kimyevi madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir itfaiye eri, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
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