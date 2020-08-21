  • BIST
    1115.41
  • Dolar
    7,3397
  • Euro
    8,6448
  • Altın
    456,7560
İstanbul
19 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tarih tekerrür ediyor... Dünya Fatih'i konuşuyor
Sağlık Bakanı Koca'dan dikkat çeken paylaşım!
Bakan Albayrak: Cari açığı değil cari fazlayı konuşacağız
Şaşırtan araştırma! Hindistan'ın üçte biri koronavirüse yakalanıp hastalığı atlatmış
"Türkiye ile doğal gaz ve petrolde aynı sorunları yaşıyoruz"
Libya krizindeki taraflar karşılıklı ateşkes çağrısında bulundu
Sivas'ta oynanacak ve Türkiye ile Macaristan arasında olacak UEFA Uluslar Ligi Maçı seyircisiz oynay ...
Tayvan'dan Çin'e tehdit: Düşmanca davranmayacağız ama düşmanca eylemlere karşılık vereceğiz
Alçaklıkta sınır tanımayan FETÖ, Başkan adayı Joe Biden'ın programlarına katılarak Türkiye aleyhine ...
Türkiye'de yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı
HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik'ten itiraf gibi açıklama: O kadınla evde bir gece birlikte kaldım
BioNTech'den heyecanlandıran aşı açıklaması: Ekimde onay başvurusu yapılacak
Başkan Erdoğan, cuma namazı için Eyüp Sultan'da
Yunan profesörden Miçotakis'i çıldırtacak Türkiye açıklaması: Ege'de haksız biziz
'Müjde'yle ilgili bekleyiş sürerken ilk fotoğraf Bakan Albayrak'tan geldi: Haydi Bismillah
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ateşkes ilan etti
Bakan Fahrettin Koca'dan dikkat çeken tedbir uyarısı: Salgın, son hasta iyileşene kadar devam eder
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi: ABD ile anlaştık
Bakan Pekcan açıkladı... Yabancı plakalı araçların Türkiye'de kalma süresi uzatıldı
Peçe takan ve çarşaf giyen kadınlara 'Öcü' diyen Hülya Avşar hakkında soruşturma başlatıldı
İletişim Başkanı Altun'dan arka arkaya heyecanlandıran paylaşımları geldi
Teröristlere nefes almak yok! 66'sı üst düzey olmak üzere 711 terörist etkisiz hale getirildi
KKTC Başbakanı Ersin Tatar duyurdu! Kapalı Maraş açılışa hazırlanıyor
Koronavirüs tanısı konulan hasta düğüne katılmış!
21 Ağustos 2020 Cuma 14:11:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2020 Cuma 14:11:00

Tecavüz davasıyla ilgili flaş gelişme! Tuma Çelik'ten itiraf gibi açıklama

ABONE OL

HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in; D.K. isimli kadına tecavüz ettiği yönündeki suçlamayla ilgili ifadesinde, itiraf gibi bir açıklamada bulunduğu ortaya çıktı. Çelik'in, "7 Ocak 2019 tarihinde D.K. isimli kadınla evde bir gece birlikte kaldım" ifadesini kullandığı öğrenildi.

HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in; D.K. isimli kadına tecavüz ettiği yönündeki suçlamayla ilgili ifadesinde, itiraf gibi bir açıklamada bulunduğu ortaya çıktı.

KADININ MAĞDUR OLMAMASI İÇİN SUSKUN KALMIŞ!

Tuma Çelik'in; D.K isimli kadının 9 ay boyunca kendisine WhatsApp üzerinden hakaret ettiği iddialarına neden sessiz kaldığına da cevap verdi. Sabah'ın haberine göre, Tuma Çelik'in, kadının mağdur olmaması için suskun kaldığını iddia ettiği ifade edildi.

KOMİSYON TUMA ÇELİK'İN HAKKINDA KARAR VERECEK

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun oluşturduğu 5 kişilik 1. hazırlık komisyonunda; AK Parti'den Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm bulunuyor.

Hazırlık komisyonunun 1 aylık çalışma süresi 24 Ağustos'ta sona erecek. Komisyon bu tarihe kadar Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması ya da milletvekilliğinin devamı yönünde karar verebilecek.

Hazırlık komisyonu, daha sonra makul bir süre içinde raporunu Karma Komisyona sunacak. Karma Komisyon da raporu aldığı tarihten itibaren 1 ay içinde toplanarak, asıl kararı verecek.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER