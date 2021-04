TCG YAVUZ fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 unsurlarıyla geçiş eğitimleri icra etti

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "TCG YAVUZ fırkateynimiz, 01 Nisan 2021'de NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) unsurları TCG KEMALREİS, ESPS MENDEZ NUNEZ ve ROS REGINA MARIA ile geçiş eğitimleri icra etti." ifadelerine yer verildi.



The Turkish frigate TCG YAVUZ conducted multiple passing exercises on April 1st together with #SNMG2 components TCG KEMALREİS , Spanish ESPS MENDEZ NUNEZ & Romanian ROS REGINA MARIA #WeAreNATO #StrongerTogether https://t.co/56YmO9kWO1