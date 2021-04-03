TCG YAVUZ fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 unsurlarıyla geçiş eğitimleri icra etti

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "TCG YAVUZ fırkateynimiz, 01 Nisan 2021'de NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) unsurları TCG KEMALREİS, ESPS MENDEZ NUNEZ ve ROS REGINA MARIA ile geçiş eğitimleri icra etti." ifadelerine yer verildi.



The Turkish frigate TCG YAVUZ ���� conducted multiple passing exercises on April 1st together with #SNMG2 components TCG KEMALREİS ����, Spanish ESPS MENDEZ NUNEZ ���� & Romanian ROS REGINA MARIA ���� #WeAreNATO #StrongerTogether https://t.co/56YmO9kWO1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 3, 2021