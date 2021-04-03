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03 Nisan 2021 Cumartesi 22:00:00 - Güncelleme:03 Nisan 2021 Cumartesi 22:17:00

TCG YAVUZ fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 unsurlarıyla geçiş eğitimleri icra etti

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG YAVUZ fırkateyninin NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) unsurları TCG KEMALREİS, ESPS MENDEZ NUNEZ ve ROS REGINA MARIA ile geçiş eğitimleri icra ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "TCG YAVUZ fırkateynimiz, 01 Nisan 2021'de NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) unsurları TCG KEMALREİS, ESPS MENDEZ NUNEZ ve ROS REGINA MARIA ile geçiş eğitimleri icra etti." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı yavuz fırkateyni geçiş eğitimi
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