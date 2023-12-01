TCG Salihreis'te "gemiye iniş kalkış eğitimleri" yapıldı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Salihreis fırkateyninde "gemiye iniş kalkış eğitimleri"nin yapıldığını bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı helikopterler ile 'gemiye iniş kalkış eğitimleri' TCG Salihreis fırkateyninde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, eğitime ilişkin görüntülere de yer verildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı helikopterler ile "Gemiye İniş Kalkış Eğitimleri" TCG SALİHREİS fırkateyninde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/lfh9uBxIe5— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 1, 2023
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