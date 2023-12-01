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01 Aralık 2023 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 13:30:00

TCG Salihreis'te "gemiye iniş kalkış eğitimleri" yapıldı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Salihreis fırkateyninde "gemiye iniş kalkış eğitimleri"nin yapıldığını bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı helikopterler ile 'gemiye iniş kalkış eğitimleri' TCG Salihreis fırkateyninde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, eğitime ilişkin görüntülere de yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı tcg salihreis fırkateyn kalkış eğitim
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