TCG Salihreis'te "gemiye iniş kalkış eğitimleri" yapıldı

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı helikopterler ile 'gemiye iniş kalkış eğitimleri' TCG Salihreis fırkateyninde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, eğitime ilişkin görüntülere de yer verildi.