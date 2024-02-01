TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Can Atalay kararı değerlendirmesi: "Görüş farklılıklarının tarafı değiliz"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurtulmuş, "TBMM ne Anayasa Mahkemesini ne de Yargıtay'ı denetleyen bir kurum değildir." diye konuştu.

Yüksek yargıdaki görüş farklılıklarına tarafı olmadıklarının altını çizen Kurtulmuş, "3 günlük yurt dışı ziyaretimin TBMM Oturumu ve mahkeme kararının okutulmasıyla alakası yoktur." açıklamasında bulundu.