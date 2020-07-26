Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde trafik kazası: 5 yaralı

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26 Temmuz 2020 Pazar 07:26:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2020 Pazar 07:26:00

Tavşanlı'da trafik kazası: 5 yaralı

Kaynak: IHA

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ada Mahallesi Emet karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı’dan Emet ilçe istikametine gitmekte olan M.G. idaresindeki 43 PF 070 plakalı otomobil ile İstasyon Mahallesi tarafından gelen H.B. idaresindeki 07 AJP 48 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü H.B. ile aynı araçta bulunan F.B., N.K., N.B. ve M.B.. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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