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17 Nisan 2024 Çarşamba 06:59:00 - Güncelleme:17 Nisan 2024 Çarşamba 06:59:00

Tatil fırsatı yalanına kanmayın

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Tüketici dernekleri, yaklaşan tatil sezonu öncesinde erken rezervasyon yapmak isteyen vatandaşları, sahte internet siteleri nedeniyle yaşanabilecek dolandırıcılık riskine karşı uyardı.

Tüketiciler Konfederasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal "'Tatil fırsatı' başlığıyla e-posta veya kısa mesaj yoluyla gelen sahte linklere karşı dikkatli olunmalı" dedi. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç "Rezervasyon yapılacak otel hakkında daha önce konaklamış kişilerin yorumları ve tesisin fotoğrafları gözden geçirilerek fikir sahibi olunabilir" diye konuştu.

Etiketler : tatil dolancırıcı tüketici
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