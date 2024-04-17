Tatil fırsatı yalanına kanmayın

Tüketiciler Konfederasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal "'Tatil fırsatı' başlığıyla e-posta veya kısa mesaj yoluyla gelen sahte linklere karşı dikkatli olunmalı" dedi. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç "Rezervasyon yapılacak otel hakkında daha önce konaklamış kişilerin yorumları ve tesisin fotoğrafları gözden geçirilerek fikir sahibi olunabilir" diye konuştu.