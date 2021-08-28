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28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:46:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:01:00

Tarım ve Orman Bakanlığı su verimliliği projelerine hız veriyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 1. Su Şurası kapsamında masaya yatırılan su verimliliği konusundaki projelerine hız verirken, bütüncül ve sürdürülebilir kentsel su verimliliği yaklaşımıyla suyu kaynağında korumayı hedefliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliği, su kıtlığı ve su stresi konuları da göz önüne alınarak su kaynaklarının verimli, akılcı ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması için hayata geçirilen tedbirler artırılıyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, kaynaktan yeniden kullanıma kadar geçen süreçte bütüncül ve sürdürülebilir kentsel su verimliliği yaklaşımının hayata geçirilmesini hedeflediklerini belirterek şunları kaydetti:

"1. Su Şurası'nda verimlilik konusunda ortaya çıkan tablo, bizim bundan sonraki adımlarımız için de yol gösterici oldu. Su kaybını azaltarak verimliliği artırmak, kuraklıkla mücadele için de çok önemli bir güç. Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından Akarçay, Batı Akdeniz ve Yeşilırmak pilot havzaları için hazırlanan su verimliliği eylem planlarında tarımsal sulamada su verimliliğinin iyileştirilmesine yönelik tedbirleri hayata geçirerek büyük oranda tasarruf sağlamayı planlıyoruz."

Pilot bölgelerde hazırladıkları çalışmalarla sanayide kullanılan suyun da yüzde 50 azaltılabileceğini tespit ettiklerini vurgulayan Özkaldı, "Su iletimindeki kayıp kaçakların azaltılması noktasında belediyelerimizle yakın iş birliği içinde olacağız. Verimlilik tedbirlerimizle suyu kaynağında koruyarak, gelecek nesillere önemli bir hazine bırakacağız." ifadelerini kullandı.

SU ŞURASI HAKKINDA

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığının öncülüğünde Cumhuriyet tarihinin ilk Su Şurası'nda 11 ayrı çalışma grubu oluşturuldu. Bu gruplar su verimliliği, suyun havza ölçeğinde yönetimi, su hukuku ve politikası, su güvenliği ve atık su hizmetleri, su kaynaklarının kalite ve miktar olarak korunması ve izlenmesi, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ve uyum, su kaynaklarının yönetiminde karar destek sistemleri, su kaynaklarının geliştirilmesi, tarımsal sulama, depolamalı tesisler (yer altı ve yer üstü barajları, göletler) ile su, orman ve meteoroloji başlıklarında faaliyet gösterdi.

Çalışma gruplarında, Bakanlık ile 66 üniversiteden 141 akademisyen, 38 ulusal sivil toplum kuruluşundan katılımcılar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, büyükşehir belediyeleri yetkilileri, su ve kanalizasyon idarelerinden temsilciler, 32 özel sektör ile su kullanıcılarını kapsayan toplam 1631 katılımcı, fikir ve önerilerini sunarak suyun geleceğinin belirlenmesinde rol oynadı.Tarım ve Orman Bakanlığı, 1. Su Şurası kapsamında masaya yatırılan su verimliliği konusundaki projelerine hız verirken, bütüncül ve sürdürülebilir kentsel su verimliliği yaklaşımıyla suyu kaynağında korumayı hedefliyor.

Etiketler : tarım ve orman bakanlığı su kıtlığı iklim değişikliği
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