Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan' Türkiye'de: Önemli anlaşmalar imzalanacak
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ı resmi törenle karşıladı.
Başkan Erdoğan, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ı resmi törenle karşıladı.
Karşılamanın ardından ikili ve heyetler arası görüşmeye geçildi.
ÇEŞİTLİ ANLAŞMALAR İMZALANACAK
Görüşmelerde, Türkiye ile Tanzanya arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar gözden geçirilecek.
Güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak görüşmeler kapsamında, çeşitli anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.
Başkan Erdoğan akşam saatlerinde konuk Cumhurbaşkanı onuruna resmi akşam yemeği verecek.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Suluhu Hassan'ı resmi törenle karşılıyor https://t.co/U5jiOBAuux— 24 TV (@yirmidorttv) April 18, 2024
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