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Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan' Türkiye'de: Önemli anlaşmalar imzalanacak
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18 Nisan 2024 Perşembe 17:06:00 - Güncelleme:18 Nisan 2024 Perşembe 17:06:00

Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan' Türkiye'de: Önemli anlaşmalar imzalanacak

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Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ı resmi törenle karşıladı.

Başkan Erdoğan, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ı resmi törenle karşıladı.

Karşılamanın ardından ikili ve heyetler arası görüşmeye geçildi.

ÇEŞİTLİ ANLAŞMALAR İMZALANACAK

Görüşmelerde, Türkiye ile Tanzanya arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar gözden geçirilecek.

Güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak görüşmeler kapsamında, çeşitli anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.

Başkan Erdoğan akşam saatlerinde konuk Cumhurbaşkanı onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Etiketler : tanzanya başkan erdoğan türkiye Suluhu Hassan
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