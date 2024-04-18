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18 Nisan 2024 Perşembe 17:06:00 - Güncelleme:18 Nisan 2024 Perşembe 17:06:00

Tanzanya Cumhurbaşkanı Türkiye'de: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ı resmi törenle karşıladı. Başkan Erdoğan, Samia Suluhu Hassan ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuşuyor.

Başkan Erdoğan, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ı resmi törenle karşıladı.

Karşılamanın ardından ikili ve heyetler arası görüşmeye geçildi.

ÇEŞİTLİ ANLAŞMALAR İMZALANACAK

Görüşmelerde, Türkiye ile Tanzanya arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar gözden geçirilecek.

Güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak görüşmeler kapsamında, çeşitli anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.

Başkan Erdoğan akşam saatlerinde konuk Cumhurbaşkanı onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Başkan Erdoğan, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Tanzanya'dan ülkemize cumhurbaşkanı düzeyinde 14 yıl sonra yapılan bu ilk ziyaretin yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum.

İkili ticaret hacmimiz 2003 yılında 11 milyon dolardan geçen sene 345 milyona dolar seviyesine ulaştı.

Türk firmaları Tanzanya'da bugüne kadar 6.4 milyar dolar değerinde 14 adet projeyi başarıyla üstlendi.

FETÖ örgütü kapsamında Tanzanya'dan beklentilerimizi paylaştım.

Etiketler : tanzanya başkan erdoğan türkiye Suluhu Hassan
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