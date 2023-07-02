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Taksiciler en çok "yol ve yolcu" seçtikleri için şikayet ediliyor
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02 Temmuz 2023 Pazar 11:15:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2023 Pazar 11:15:00

Taksiciler en çok "yol ve yolcu" seçtikleri için şikayet ediliyor

Kaynak: AA

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İstanbul'da yaşayan çok sayıda kişinin, şehri ziyaret eden iş insanlarının, yerli ve yabancı turistlerin "kısa mesafe, trafik yoğunluğu, güzergah" gibi çeşitli nedenlerle bulamadıkları taksilere yönelik şikayetler verilere de yansıdı.

İstanbul'da hizmet veren 18 bin 773 takside 45 bin 786 kayıtlı şoför bulunuyor. Kentte taksicilere yönelik şikayetler İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 153 İhbar Hattı'na yapılıyor. İBB'nin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUDES) incelenen başvurular sonucu hatalı bulunan taksicilere yaptırım uygulanıyor.

TUDES verilerine göre, taksi sürücüleriyle ilgili Ocak 2022'den bu yana yapılan şikayetlerin başında "yol ve yolcu beğenmeme" yer alıyor. "Trafik kuralı ihlali", "kaba davranış" ve "fazla ücret talep etme" gibi konular da en çok şikayet edilen hususlar arasında bulunuyor.

BU YILIN İLK ALTI AYINDA 33 BİN 878 ŞİKAYET VAR

Bu yılın ilk 6 ayında taksilere ilişkin 33 bin 878 şikayet yapılırken, bunun 18 bin 79'unu "yol ve yolcu seçme" konusu oluşturdu. Bu yıl taksicilerle ilgili en çok şikayet de mayıs ve haziranda gerçekleşti.

Bu yıla ait şikayet rakamları şu şekilde:

2023 YILI

BAŞVURU SAYISI
OCAK4.876
ŞUBAT3.591
MART5.002
NİSAN6.310
MAYIS7.066
HAZİRAN7.033
TOPLAM33.878

2023'e ait şikayet konuları şöyle:

ŞİKAYET KONUSUBAŞVURU SAYISI
Yol ve yolcu seçme18.079
Trafik kural ihlali3.644
Fazla ücret alınması3.026
Yolcuya kaba davranılması3.415
Yolcuyu uzak yoldan götürmek1.386
Kısa mesafe diye yolcu almama1.290
Taksimetre açılmaması712
Darp ve taciz652
Taksicilerin dolmuşçuluk yapması385
Araç içinde sigara içilmesi293
Dolandırıcılık283
Şoförün yolculuğu iptal etmesi246
Yolcunun yolculuğu iptal etmesi107
Araç içi temizlik92
Teşekkür68
Montaj işlemleri42
Köprü geçiş ücreti talep edilmesi36
Araç gelmemesi29
İtaksi sistemine itiraz29
İtaksi cihazı24
Bagaj parası alınması11
Klima açılmaması8
Mobil uygulama6
Panik butonu4
Talep3
TYM aktarım2
Şoför hak edişleri2
Abonelik işlemleri2
GPS1
Kredi kartı ödeme1
TOPLAM33.878

2022 yılında en fazla şikayet aralıkta

TUDES verilerine göre 2022'de, taksilere ilişkin 80 bin 288 şikayet yapıldı. En çok şikayet 9 bin 452 başvuru ile aralıkta gerçekleşirken en az şikayetin yapıldığı ay ise 4 bin 29 başvuru ile ocak oldu. Geçen yıl en çok şikayet edilen konu da 47 bin 757 başvuru ile "yol ve yolcu seçme" oldu.

TUDES'in Saha Denetim ekipleri tarafından da 2022'de taksicilere çoğunluğu "yanlış park"tan 7 milyon 500 bin liranın üzerinde ceza kesildi.

2022'ye ait şikayet rakamları şunlar:

2022 YILIBAŞVURU SAYISI
OCAK4.429
ŞUBAT4.857
MART8.421
NİSAN5.131
MAYIS5.863
HAZİRAN5.945
TEMMUZ6.359
AĞUSTOS8.403
EYLÜL7.754
EKİM6.678
KASIM6.996
ARALIK9.452
TOPLAM80.288

2022'nin şikayet konuları şöyle:

ŞİKAYET KONUSUBAŞVURU SAYISI
Yol ve yolcu seçme47.757
Fazla ücret alınması6.949
Trafik kuralı ihlali6.671
Yolcuya kaba davranılması7.804
Yolcuyu uzak yoldan götürmek3.440
Taksimetre açılmaması2.301
Darp ve taciz1.236
Araç içinde sigara içilmesi462
Dolandırıcılık698
Taksilerin dolmuşçuluk yapması876
Teşekkür edilmemesi186
Kredi kartı ödeme17
Köprü geçiş ücreti alınması172
Araç gelmemesi153
Araç içi temizlik187
Klima açılmaması40
Bagaj parası alınması63
Diğer1.276
TOPLAM80.288
Etiketler : istanbul taksi taksici kısa mesafe yolcu seçme şikayet
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