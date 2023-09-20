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20 Eylül 2023 Çarşamba 11:59:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 11:59:00

Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, teröristlerin taciz atışlarının cezasız kalmadığı vurgulanarak, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.<br><br>Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/XR3R0FERW8</p>&mdash; T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 20, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Etiketler : MSB etkisiz hale getirme PKK/YPG
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