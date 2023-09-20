Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, teröristlerin taciz atışlarının cezasız kalmadığı vurgulanarak, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.<br><br>Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/XR3R0FERW8</p>— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 20, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
- Ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
- Artçı sarsıntılar son dönemdeki obruk oluşumunu tetikledi
- MEB duyurdu! Ortak sınav tarihleri belli oldu
- Rus basını duyurdu: Karabağ'da Azerbaycan'ın talepleri kabul edildi
- İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
- Elazığ'da depremin ardından kalıcı konutlar hızla yükseliyor