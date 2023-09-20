Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, teröristlerin taciz atışlarının cezasız kalmadığı vurgulanarak, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.

Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.



Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/XR3R0FERW8 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 20, 2023