06 Ekim 2020 Salı 14:20:00 - Güncelleme:06 Ekim 2020 Salı 14:20:00
Suriye'nin Bab ilçesinde bomba yüklü kamyonla saldırı: 7 ölü 20 yaralı
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bomba yüklü kamyonla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre, 7 sivil öldü, 20 sivil yaralandı.
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