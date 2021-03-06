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06 Mart 2021 Cumartesi 12:31:00 - Güncelleme:06 Mart 2021 Cumartesi 12:31:00

'Stop Erdoğan' skandalına Türkiye'den cevap: Love Erdoğan

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan 'Stop Erdoğan' ifadesine cevaben LED ekranlara 'Love Erdoğan' görseli yansıtıldı. FETÖ mensubu bir grup tarafından New York'taki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verilen 'Stop Erdoğan' ilanı, tepkiler üzerine kaldırılmıştı.

Gaziosmanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına Türkiye'den tepki geldi.

Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın talimatıyla "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak ilçedeki tüm LED ekranlarda "Love Erdoğan" görseline yer verildi.

Sosyal medyada beğeni toplayan görsele, Türkiye genelindeki belediyelerden de destek geldi.

FETÖ mensubu bir grup tarafından New York'taki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verilen "Stop Erdoğan" ilanı, tepkiler üzerine kaldırılmıştı.

Etiketler : love erdoğan stop erdoğan propoganda
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